المكياج العربي لإطلالة مميّزة في العيد

إن كنت تخططين لإطلالة العيد وتعمدين إلى تنسيق كلّ متطلبات أناقتك، فلا تنسي أنّ المكياج هو عنصر أساسي في هذه الإطلالة التي لا يكتمل تميّزها من دون مكياج خاصّ ومميّز بهذه المناسبة.

"سيدتي نت" في هذا السياق ينصحك باعتماد إطلالة المكياج العربي الذي يرتكز على مكياج العينين القويّ وعلى الاهتمام بالكحل لإبراز جمال وجاذبيّة النظرة، إلى جانب أحمر شفاه قويّ يعكس بلونه مكياج العينين، ليُشكّلا معاً مكياجاً متكاملاً ومميزاً لمثل هذه المناسبة المميّزة.

ولتطبيق هذا المكياج بشكل سريع وعمليّ اخترنا لك فيديو من قناة Muslim Queens من يوتيوب، حيث تطبق فيه الفاشينيستا منى مكياجاً مميزاً خاصاً بالعيد، وفق خطوات بسيطة وعملية.

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