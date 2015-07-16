جنح سوهاج تجدد حبس متهم بالاتجار فى الأفيون 15 يوما

أمر المستشار هيثم عبد الكريم رئيس محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جمال محمد على بتجديد حبس المتهم محمد ف 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم وترويجها على عملائه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من الأفيون بلغت 60 جراما كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.