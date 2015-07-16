«الصحة» تنصح المواطنين بعدم الإفراط في تناول الحلويات

هنأت وزارة الصحة الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، كما قدمت النصائح الطبية حرصاً علي صحة و سلامة المواطنين.

> من الأمور التي يستحب أن يحرص عليها الإنسان في الإفطار اول ايام العيد تناول بعض التمرات قبل الذهاب إلى صلاة العيد وعدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد، خصوصاً الكعك والبسكويت وإستبدالها بالفاكهة الطازجة.

كما يفضل أن يكون الغذاء في أول يوم العيد من الأسماك والقشريات المشوية لسهولة هضمها، بالإضافة إلى السلطة الخضراء.

> وبهذه المناسبة تناشد وزارة الصحة المصريين بتجنب الإسراف في الأكل والمحافظة على مواعيد تناول الطعام والقيام من على المائدة بمعدة غير ممتلئة وشرب كثير من الماء بدلاً من العصير، وممارسة بعض الأنشطة البدنية لحرق ما تراكم في الجسم من سعرات حرارية ، وبالنسبة لمرضى السكر ينصح بعدم الإفراط في تناول السكريات والنشويات وتوزيع الوجبات على 5 وجبات صغيرة بالإضافة إلى تناول الألياف النباتية .

وعلى مرضى القلب تجنب الوجبات الكبيرة والمشروبات المحتوية على الكافين مثل الكولا والشاي والقهوة والشوكولاتة، ومرضى إرتفاع ضغط الدم والكلى عليهم تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والدهون والمخللات .

وعادة ما يصاب بعض الأفراد بحالات تلبك معوي وآلام المعدة والأمعاء والإنتفاخ والإسهال لعدم إتباعهم قواعد غذائية سليمة، لذلك فمن الضروري الحرص على إختيار مصادر آمنة وموثوق بها وعدم تناول الوجبات السريعة أو الوجبات المكشوف بالشوارع والمتنزهات، ونظراً لإرتفاع درجة الحرارة فيجب على الذين يقضون رحلات خارج المنزل عدم إعداد الطعام قبل الخروج بساعات طويلة حتى لا يكون الطعام عرضة للفساد .

يرى البعض فى إجازة العيد فرصة للراحة والكسل والخمول وكثرة النوم خصوصا بعد تناول الطعام وهو ما يترتب عليه مخاطر صحية وزيادة في الوزن لذا يجب تخصيص جزء من الوقت للتريض والحركة.