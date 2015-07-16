أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المتحدث العسكري يهنئ المصريين بعيد الفطر: «إلى أهلنا الصابرين في قرى مصر ونجوعها كل عام وأنتم مددًا »

Google+ Print
المتحدث العسكري يهنئ المصريين بعيد الفطر: «إلى أهلنا الصابرين في قرى مصر ونجوعها كل عام وأنتم مددًا » المتحدث العسكري يهنئ المصريين بعيد الفطر: «إلى أهلنا الصابرين في قرى مصر ونجوعها كل عام وأنتم مددًا »

المتحدث العسكري

هنأ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث العسكري: “في هذه المناسبة العطرة تتقدم القوات المسلحة بأسمى التهانى للشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتخص بالتهنئة كل أم مصرية منّ الله عليها بنعمة الصبر عند الشدائد وكل أب صامد قدم أغلى ما لديه فداءً للوطن”.

وأضاف المتحدث العسكري: “إلى أهلنا الصابرين في قرى ونجوعها، في حضرها وريفها نقول.. كل عام وأنتم مددًا وامتدادًا لبطولات أنتم صانعوها والله مُباركها.. كل عام وأنتم معين مصر الذي لا ينضب.. كل عام وأنتم ممن حجزوا بشهدائهم بيوتًا في جنات الله بإذنه إنه نعم المولى ونعم النصير.. كل عام وأنتم سلاح وطننا الغالى وإرادته القوية، الأبية، القادرة، العصية، وكل عام وأنتم بخير”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد