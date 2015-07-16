المتحدث العسكري يهنئ المصريين بعيد الفطر: «إلى أهلنا الصابرين في قرى مصر ونجوعها كل عام وأنتم مددًا »

هنأ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث العسكري: “في هذه المناسبة العطرة تتقدم القوات المسلحة بأسمى التهانى للشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتخص بالتهنئة كل أم مصرية منّ الله عليها بنعمة الصبر عند الشدائد وكل أب صامد قدم أغلى ما لديه فداءً للوطن”.

وأضاف المتحدث العسكري: “إلى أهلنا الصابرين في قرى مصر ونجوعها، في حضرها وريفها نقول.. كل عام وأنتم مددًا وامتدادًا لبطولات أنتم صانعوها والله مُباركها.. كل عام وأنتم معين مصر الذي لا ينضب.. كل عام وأنتم ممن حجزوا بشهدائهم بيوتًا في جنات الله بإذنه إنه نعم المولى ونعم النصير.. كل عام وأنتم سلاح وطننا الغالى وإرادته القوية، الأبية، القادرة، العصية، وكل عام وأنتم بخير”.