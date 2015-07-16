طرح 32 ألف إسطوانة بوتاجاز في مدن ومراكز محافظة قنا

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم طرح كمية من إسطوانات البوتاجاز ” منزلي – تجاري “، والتي تم شحنها للمستودعات حيث تبلغ حصة المحافظة اليومية من الإسطوانات المنزلية 25 ألف و 400 إسطوانة و664 اسطوانة تجاري.

وأكد الهجان انه تم طرح 31 ألف و 842 إسطوانة بوتاجاز منزلية في المستودعات بالإضافة الى شحن 745 إسطوانة تجارية، موضحاً انه يوجد فائض كبير فى كمية الإسطوانات، التي تم طرحها اليوم، حيث بلغت نسبة الفائض فى إسطونات البوتاجاز المنزلي 25 %، في حين بلغت نسبة الفائض فى الإسطوانات التجارية 12 %، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على إسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار إن خطة التوزيع اليومية على مراكز ومدن المحافظة تسير بشكل منتظم، إضافة لتكليف مفتش تمويني بكل مستودع رئيسي للتأكد من وصول البوتاجاز إلى المستودعات الفرعية ومنافذ التوزيع مع مراقبة السيارات المحملة بالبوتاجاز إلى أماكن توزيعها لمنع تهريبها إلى السوق السوداء.