بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ قنا بنجع حمادي

تفقد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلي سماد عضوي بمنطقة “هو” الصناعية بمدينة نجع حمادي، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 10 طن في الساعة .

> ووجه المحافظ برفع كفاءة المعدات بالمصنع وتقوية السور الخارجي والبدء في تشجير المصنع للإرتقاء بالمنظر الجمالي، مؤكدًا على أهمية المصنع في القضاء علي المخلفات الصلبة والقمامة الأمر الذي سيودى إلي الإرتقاء بمنظومة النظافة بمدينة نجع حمادي.

> كما تابع سير العمل بإنشاءات نقطة الشرطة بالمنطقة الصناعية والمقامة علي مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 97 %، مؤكدًا علي تمتع المنطقة الصناعية بهو بكافة وسائل الأمان الأمر الذي يساعد على جذب مزيد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع صناعية تعود بالنفع على أبناء المحافظة .

> وتفقد مصنع الإيمان للبلاستك ومصنع أبناء النيل لصناعة الحصير وأبدى سعادته بمستوى الإنتاج بالمصنعين، داعيًا أصحاب المصانع إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير المنطقة وجذب مستثمرين جدد .

> كما تفقد موقع إنشاءات وحده ترخيص مرور نجع حمادي الجديدة، والتي ستقام علي مساحة 20 فدان وستخدم مراكز محافظة قنا الشمالية بتكلفة 5 مليون جنيه كمرحلة أولي و تصل الي 34 مليون و 500 ألف جنيه لبقية المراحل، لتصبح مجمع مرور متكامل يشمل فحص ونيابة وبراءة ذمة وإجراءات الكترونية، مؤكدًا أن إنشاء الوحدة يهدف إلي تخفيف الأعباء عن المواطنين أثناء إستخراج أوراق التراخيص للسيارات.