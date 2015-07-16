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بالصور .. محافظ قنا يقرر نقل مدير مجزر نجع حمادي

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بالصور .. محافظ قنا يقرر نقل مدير مجزر نجع حمادي بالصور .. محافظ قنا يقرر نقل مدير مجزر نجع حمادي

محافظ قنا أثناء زيارته التفقدية

قرر السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نقل مدير مجزر ذبح العجول بمدينة نجع حمادى نظراً لتدني مستوى النظافة داخل أقسام المجزر، مؤكدًا انه لا تهاون مع أي مسئول مقصر في العمل .
> جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا بمجازر ذبح العجول بمدن الوقف ونجع حمادي وأبو تشت للإطمئنان علي سير العمل والتعرف على الوضع علي أرض الواقع، يرافقه الدكتور أيمن عبد اللاه مدير مديرية الطب البيطري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
> وأصدر الهجان تعليمات مشددة على ضرورة توافر عوامل النظافة والصحة العامة داخل المجازر، مؤكداً علي معاقبة المقصرين والمخالفين لذلك والبدء فوراً في إعداد خطة لتطوير ورفع كفاءة مجازر ذبح العجول على مستوى المحافظة.

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