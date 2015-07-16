ميدو للاعبين: أريد رجالا في الملعب

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي لاعبي الفريق بأن يقدموا كل ما لديهم في أرضية الملعب وأن يكونوا "رجالا" بالمباريات المقبلة بداية من مواجهة الرجاء في كأس مصر.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني الجديد للدراويش مع اللاعبين واستمر لمده نصف ساعة.

وأكد ميدو أن كل اللاعبين مستمرون معه في الوقت الراهن ولن يعلن عن أسماء الراحلين إلا بعد مباراة ثمن نهائي كأس مصر.

وقال ميدو للاعب عمرو السولية أنه لا توجد نية للاستغناء عنه للأهلي أو الزمالك وأنه سوف يستمر مع الفريق سواء جدد عقده أو لم يجدد.

كما تحدث لاعب ومدرب الزمالك السابق لمحمود حمد لاعب الفريق وأكد له أنه مستمر معه ولن يتم الاستغناء عنه نظرا لحاجة النادي إليه.

وكشف ميدو عن أن الثنائي الصاعد باهر محمدي وأحمد جمال هم أول من سيتم الاعتماد عليه ضمن الرباعي الصاعد الذي وعد بتواجدهم بصفه مستمرة مع الكبار.

واطمأن ميدو عن حالة اللاعبين المصابين وبرنامجهم العلاجي بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين في صفوف المنتخب الأوليمبي شكري نجيب ومحمد فتحي وموعد انضمامهما لصفوف الفريق.