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عبد الحفيظ: باسم مرسي هو ' هرقل ' الكرة المصرية

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عبد الحفيظ: باسم مرسي هو ' هرقل ' الكرة المصرية عبد الحفيظ: باسم مرسي هو ' هرقل ' الكرة المصرية

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بأداء باسم مرسي مهاجم الزمالك في مباراة فريقه أمام النصر التي انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة في الدوري.

وأطلق عبد الحفيظ عبر برنامجه "كلام في الكورة" على قناة "CRT" لقبًا جديدًا على مهاجم الزمالك، قائلاً: "باسم مرسي .. هرقل الكرة المصرية".

وبرر نجم الأهلي السابق هذا اللقب "باسم مرسي يحمل نفس الشبه والشكل والقوة الجسدية".

وأضاف: "لقد سجل 3 أهداف، وأراح أعصاب زملائه ومجلس إدارة ناديه وجماهير الفريق بهدف مبكر".

ورفع باسم مرسي بهذا الهاتريك رصيده إلى 17 هدفًا، ليبقى على بعد 3 أهداف فقط من هداف الدوري حسام سلامة "باولو" مهاجم الداخلية.

كما رفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 83 نقطة، ويحتاج لنقطة وحيدة من مبارياته الثلاث القادمة أمام الأهلي وطلائع الجيش ووادي دجلة لحسم الفوز رسميًا بلقب الدوري.

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