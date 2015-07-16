أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استشارة هندسية تحسم إقامة القمة بالجونة

Google+ Print
استشارة هندسية تحسم إقامة القمة بالجونة استشارة هندسية تحسم إقامة القمة بالجونة

لم يحسم نادي الجونة مصير إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه في الغردقة.

وقال أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة لقناة (CRT):"تلقينا اتصالاً من مسؤولي اتحاد الكرة يفيد برغبتهم في إقامة اللقاء على ملعبنا".

وأضاف: "ولكن الملعب به بعض الإصلاحات عقب نهاية مشوار الفريق في الدوري، وسنتناقش مع مهندس الملعب لتحديد مدى جاهزيته".

وواصل في تصريحات تليفزيونية: "ملعب الجونة كان أحد العوامل الرئيسية في عودة النشاط، باستضافة عدة مباريات للأندية المصرية في بطولات أفريقيا".

وأشار الصحيفي أيضًا إلى أن الملعب استضاف مباريات كأس عام 2013.

وكانت مباراة القمة الدور الأول انتهت بالتعادل 1/1 بملعب الدفاع الجوي الذي تم إغلاقه منذ الكارثة التي أودت بحياة 22 مشجعًا من جماهير الزمالك عقب مباراة إنبي في فبراير الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد