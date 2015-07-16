استشارة هندسية تحسم إقامة القمة بالجونة

لم يحسم نادي الجونة مصير إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه في الغردقة.

وقال أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة لقناة (CRT):"تلقينا اتصالاً من مسؤولي اتحاد الكرة يفيد برغبتهم في إقامة اللقاء على ملعبنا".

وأضاف: "ولكن الملعب به بعض الإصلاحات عقب نهاية مشوار الفريق في الدوري، وسنتناقش مع مهندس الملعب لتحديد مدى جاهزيته".

وواصل في تصريحات تليفزيونية: "ملعب الجونة كان أحد العوامل الرئيسية في عودة النشاط، باستضافة عدة مباريات للأندية المصرية في بطولات أفريقيا".

وأشار الصحيفي أيضًا إلى أن الملعب استضاف مباريات كأس مصر عام 2013.

وكانت مباراة القمة الدور الأول انتهت بالتعادل 1/1 بملعب الدفاع الجوي الذي تم إغلاقه منذ الكارثة التي أودت بحياة 22 مشجعًا من جماهير الزمالك عقب مباراة إنبي في فبراير الماضي.