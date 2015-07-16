فيريرا: الفوز على الأهلي هديتي للجماهير

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك أنه يسعى للفوز بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويتبقى للزمالك نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على النصر برباعية دون رد الأربعاء.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 37 من عمر المسابقة.

وقال فيريرا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:"لاعبو الفريق يمتلكون جميع المؤهلات للفوز على الأهلي".

وأضاف "الانتصار على الأهلي هو هديتي لجمهور الزمالك إلى جانب الحصول على الدوري".

وأشار فيريرا خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على النصر إلى أنه يرفض تماما فكرة خوض مباراة القمة على ملعب الجونة بعدما صرح مسؤولو اتحاد الكرة بأن الأخير هو الأقرب لاستضافة المباراة.