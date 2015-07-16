إسماعيل يوسف: نحترم الأهلي وفتحي مبروك.. ولكن

شدد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على احترام فريقه الكبير للأهلي ومديره الفني فتحي مبروك.

وأكد يوسف أن الزمالك سيلعب على الفوز بمباراة القمة المقبلة يوم الثلاثاء أمام الأهلي والتي يحتاج فيها لنقطة وحيدة من أجل التتويج رسميا بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:"سعيد للغاية بالروح القتالية والإصرار والعزيمة التي ظهر عليها اللاعبون في كل المباريات".

وأضاف "رغم رحلة جنوب إفريقيا الطويلة والصعبة إلا أن الفريق استطاع الفوز على النصر وبنتيجة كبيرة واقترب كثيرا من تحقيق حلم التتويج بالدرع".

وأتم "الجهاز الفني للزمالك يحترم الأهلي ومديره الفني فتحي مبروك، لكننا سندخل المباراة باحثين عن الانتصار من أجل الاستمرار في إسعاد جمهور الفريق".