القبض على عاطل بحوزته 400 زجاجة مشروبات كحولية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية ومباحث مركز القصاصين من القبض على عاطل بحوزته 400 زجاجة مشروبات كحولية بقصد الإتجار.

وكان اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم حسام حسن وكيل الفرع والنقباء محمد فتحى ومحمد حسنى ومحمود عبد اللطيف مصطفى جبر معاونى مباحث القصاصين بالقبض على (ع. س. م. ع) 55 سنة عاطل بحوزته ٤٠٠ زجاجة مشروبات كحولية بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.