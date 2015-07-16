النور: الحزب سيرتب أوضاع مرشحيه بناءً على قانون تقسيم الدوائر بعد العيد

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب سوف ينسق أوضاع مرشحيه بناء على قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الحزب سيدرس الدوائر الجديدة التى تم إضافتها فى القانون.

وأضاف مخيون فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيبحث عقب العيد مباشرة أسماء مرشحيه بناء على الدوائر الجديدة التى تم حذفها فى قانون تقسيم الدوائر الجديد، أو زيادة عدد المرشحين فى دوائر أخرى والذى بناء عليه سيتم الدفع بمرشحين للحزب.

- حزب النور: التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم مؤتمر لمكافحة الإرهاب