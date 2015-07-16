رجل خدع زوجته لإجراء عملية شفط دهون فرفعت عليه دعوى طلاق

أقامت الزوجة "سلوى مازن" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وطلبت فيها الطلاق للضرر بعد إجبار زوجها "فهيم سالم" لها للذهاب إلى الطبيب لإجراء عملية دون إرادتها والتعدى عليها ضربا فى المستشفى بعد رفضها الخضوع للعملية.

حملت الدعوى رقم 1879 لسنة 2015 وذكرت فيها: بعد الزواج وولادة ابنى "كريم ونور" أصبت بهشاشة عظام وبعدها اضطررت أن أخضع للكثير من الجلسات وأخذ حقت كورتيزون ومرت أكثر من 10 سنوات فى حياتى مع زوجى، وخلالها تغير شكل جسدى كثيرا وأصبت بالسمنة ولكنى كنت أحاول بشتى الطرق الحفاظ على شكلى العام وجمالى والاهتمام بملابسى وبشرتى، حتى لا يؤثر ذلك على علاقتى معه.

وتابعت "سلوى": كنت أحاول أن أجعل منزلنا دائما لا ينقصه شىء ولكن زوجى بالرغم من ذلك كان دائم الاستهزاء بى واتهامى بأننى أصبحت لا أصلح زوجة رغم أن إصابتى بالسمنة عارض مرضى وليس شيئا نابعا عن إرادتى فى أكل المزيد من الطعام وكنت دائما أشعر بالحرج.

وأكملت "سلوى": أصبح عنده زن بشكل مرضى أن أذهب وأجرى عملية تجميل وشفط دهون وعندما أرفض تمتد يده علىّ ضربا وأصبحت فى حياة لا تحتمل ضغطا عصبيا، ومع قلة ثقتى بنفسى كنت أحرج من أن أرتدى ملابس تظهر جسدى أمامه خوفا من "إفيهاته المحرجة" والتى تصيبنى بحالة تصل للانهيار من البكاء.

وتابعت: "فى يوم من الأيام أخذنى بحجة زيارته لطبيب بسبب مرضه وعندها ذهبنا إلى المستشفى وهناك وجدت نفسى أمام كمين بعد أن عرض حالتى على طبيب وقبل أن يجرى العملية لى بالرغم من رفضى، وهناك أخذ يعتدى علىّ ويحاول أن يجعلنى أقوم بالفحوصات وأدخل بعدها لأقوم بما يريده لكى يرتاح بالرغم من عدم رغبتى فى ذلك.

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