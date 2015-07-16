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منها المقليات واللحوم الحمراء.. تعرفى على 5 أطعمة تدمر بشرتك

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منها المقليات واللحوم الحمراء.. تعرفى على 5 أطعمة تدمر بشرتك منها المقليات واللحوم الحمراء.. تعرفى على 5 أطعمة تدمر بشرتك
عند اقتراب العيد تحرص كل سيدة على الاهتمام بمظهرها، و ذلك لاستقبال العيد بشكل مختلف.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه للحفاظ على جمال بشرتك عليك الاهتمام بنوعية الطعام الذى تتناوليه.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أهم الأطعمة التى قد تعرض بشرتك لاستقبال العيد بمظهر غير لائق، ومنها:
>1- إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول الأطعمة الغنية بالملح، فأنت تحظى ببشرة سيئة يظهر عليها التعب والإرهاق، ولذلك عليك التقليل قدر الإمكان من وضع الملح فى الطعام.
>2- تناولك للأطعمة ذات المواد الحافظة تدمر بشرتك وتجعلك تظهرين فى عمر أكبر من عمرك.
>3- عدم الإسراف فى تناول اللحم الأحمر لأنها تتسبب فى ظهور التجاعيد المبكرة فى البشرة، ولذلك عليك تناولها مرة أو اثنين كل أسبوع.
>4- المحليات التى تحتوى على مادة الإسبارتام التى تتسبب فى ألم فى كل الجسم ويجعلك تبدين أكبر من عمرك.
>5- المقليات تعد العدو الأول للبشرة، لأنها تظهرها باللون الباهت و المتعب.

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مصر 365