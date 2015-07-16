"الصحة" تقدم عدة نصائح طبية للمواطنين للحفاظ على صحتهم فى عيد الفطر

قدمت وزارة الصحة نصائح طبية للمواطنين بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها، منذ قليل، "من الأمور التى يستحب أن يحرص عليها الإنسان فى الإفطار أول أيام العيد تناول بعض التمرات قبل الذهاب إلى صلاة العيد وعدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح يوم العيد، خاصة الكعك والبسكويت واستبدالها بالفاكهة الطازجة.

وأضافت وزارة الصحة أنه يفضل أن يكون الغذاء فى أول يوم العيد من الأسماك والقشريات المشوية لسهولة هضمها، بالإضافة إلى السلطة الخضراء.

وناشدت وزارة الصحة المصريين بتجنب الإسراف فى الأكل، والمحافظة على مواعيد تناول الطعام، والقيام من على المائدة بمعدة غير ممتلئة وشرب كثير من الماء بدلا من العصير، وممارسة بعض الأنشطة البدنية لحرق ما تراكم فى الجسم من سعرات حرارية.

وبالنسبة لمرضى السكر نصحت وزارة الصحة بعدم الإفراط فى تناول السكريات والنشويات، وتوزيع الوجبات على 5 وجبات صغيرة، بالإضافة إلى تناول الألياف النباتية.

وتابع بيان وزارة الصحة أنه على مرضى القلب تجنب الوجبات الكبيرة والمشروبات المحتوية على الكافين مثل الكولا والشاى والقهوة والشوكولاتة، ومرضى ارتفاع ضغط الدم والكلى عليهم تقليل تناول الأطعمة التى تحتوى على الملح والدهون والمخللات.

وأضاف البيان "عادة ما يصاب بعض الأفراد بحالات تلبك معوى وآلام المعدة والأمعاء والانتفاخ والإسهال لعدم اتباعهم قواعد غذائية سليمة، لذلك فمن الضرورى الحرص على اختيار مصادر آمنة وموثوق بها وعدم تناول الوجبات السريعة أو الوجبات المكشوف بالشوارع والمتنزهات، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة فيجب على الذين يقضون رحلات خارج المنزل عدم إعداد الطعام قبل الخروج بساعات طويلة حتى لا يكون الطعام عرضة للفساد.

واختتم البيان قائلا "يرى البعض فى إجازة العيد فرصة للراحة والكسل والخمول وكثرة النوم خصوصا بعد تناول الطعام، وهو ما يترتب عليه مخاطر صحية وزيادة فى الوزن لذا يجب تخصيص جزء من الوقت للتريض والحركة".