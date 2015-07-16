لو عاوز العيد يعدى بخير ماتفتريش فى الكحك والفسيخ عشان ضغطك ووزنك مايضربش

مع قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على المسلمين بالخير والسعادة، يقبل الأشخاص على شراء مأكولات العيد الشهيرة مثل الفسيخ والرنجة وكحك العيد متجاهلين حجم الأضرار الصحية التى تعود عليهم نتيجة إفراطهم فى تناولها.

حول ذلك تقول الدكتور مها شاكر أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة والسمنة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من الضغط المرتفع عدم الافراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والمتواجدة فى الفيسخ والرنجة ومخبوزات العيد ومشتقاته.

وتستكمل د. مها قائلة "يتطلب صناعة أغلب مخبوزات العيد "كحك العيد" ومشتقاته إضافة لمادة البيكنيج بورد الذى يحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم والذى يساعد على تخرين المياة والسوائل بالجسم وبالتالى ارتفاع الضغط.

وتتابع د. مها قائلة "يساهم أفراط الأشخاص خاصة الذين يعانون من ارتفاع مستوى الضغط بالدم فى تناول مخبوزات العيد "كحك العيد" والفسيخ والرنجة فى تخرين كمية من المياه بالجسم، مما يؤدى أيضا إلى زيادة وزنهم لذلك يجب مراعاة عدم الإفراط وتوخى الحذر من الإصابة بالسمنة ومضاعفات ضغط الدم المرتفع.

وأضافت د. مها قائلة "يمكن استبدال الكحك العيد بالمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأسمر والحبوب الكاملة مثل الشعير والردة .