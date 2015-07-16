مواقف مجانية في دبي وأبوظبي خلال العيد اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مواقف المركبات الخاضعة للرسوم ستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك اعتبارا من الخميس 29 رمضان على أن يستأنف تفعيلها في الرابع من شوال.

من جانبها أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية طيلة أيام عيد الفطر وذلك ابتداء من يوم 16 يوليو 2015 الموافق 29 رمضان 1436 هجري وحتى 3 شوال 1436 هجري.

ونوهت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف وكذلك عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساء وحتى 8 صباحا.

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