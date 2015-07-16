أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مواقف مجانية في دبي وأبوظبي خلال العيد اعتبارا من اليوم

Google+ Print
مواقف مجانية في دبي وأبوظبي خلال العيد اعتبارا من اليوم مواقف مجانية في دبي وأبوظبي خلال العيد اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مواقف المركبات الخاضعة للرسوم ستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك اعتبارا من الخميس 29 رمضان على أن يستأنف تفعيلها في الرابع من شوال.

من جانبها أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية طيلة أيام عيد الفطر وذلك ابتداء من يوم 16 يوليو 2015 الموافق 29 رمضان 1436 هجري وحتى 3 شوال 1436 هجري.

ونوهت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف وكذلك عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساء وحتى 8 صباحا.

اقرأ المزيد حول مواعيد المترو والترام والحافلات خلال العيد هنا.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية