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"مصادر فلسطينية": سلاح الجو الاسرائيلى ينفذ غارتين على قطاع غزة

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"مصادر فلسطينية": سلاح الجو الاسرائيلى ينفذ غارتين على قطاع غزة "مصادر فلسطينية": سلاح الجو الاسرائيلى ينفذ غارتين على قطاع غزة
شنت طائرات حربية اسرائيلية فجر الخميس غارتين على موقعين تابعين لحركة حماس فى شمال قطاع غزة ووسطه دون ان تسجل إصابات وفق مصادر امنية وشهود عيان فلسطينيون.

وقال مصدر امنى محلى لوكالة فرانس برس ان "طائرات الاحتلال من نوع اف16 استهدفت بصاروخين فى ساعة مبكرة موقع الادارة المدنية الواقع على طريق صلاح الدين الرئيسى فى بلدة جباليا ما احدث اضرارا فى الموقع ولم تسجل اى اصابات".

وأشار الى ان سيارات الاسعاف وفرق الاطفاء وصلت على الفور الى المكان.
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