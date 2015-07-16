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جو رعد يؤدي شعائر العمرة مع أحلام

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جو رعد يؤدي شعائر العمرة مع أحلام جو رعد يؤدي شعائر العمرة مع أحلام

الأربعاء 15-07-2015 22:32

يتواجد الفنان جو رعد في الأسبوع الأخير من شهر رمضان في المملكة العربية ، حيث أدّى شعائر العمرة مع الفنانة أحلام.

وكان جو في بداية الشهر الفضيل قد أطلق دعاءً خاصاً برمضان بعنوان "ماشي بنور الله" يبث يومياً عبر شاشة تلفزيون لبنان في ساعة الإفطار

يبقى أن نذكر أن جو سيعود إلى لبنان للاحتفال بعيد الفطر حيث يحضر مفاجأة يعلن عنها لاحقاً.

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