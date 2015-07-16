شريهان تعلن خبر وفاة ابنة شقيقتها

أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" خبر وفاة ابنة شقيتها لمياء، التي كانت تعاني من مرض لم تفصح شريهان عن طبيعته.

وكتبت شريهان على حسابها الخاص في موقع "فيس بوك": "حَبيبَتي ‫‏لمياء إسماعيل عبد الرحيم العوضي‬ إبنة أختي الكبيرة ‫‏جيهان‬ أصبحت بين يدي اللّه تَعَالَى، اللهــــمّ لا نزكِّيها عليك.

وكانت شريهان قد طلبت من جمهورها الدعاء لابنة شقيقها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة قديمة جمعت لمياء بشريهان وشقيقتها.

شريهان تطلب من جمهورها الدعاء لشفاء ابنة شقيقتها

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