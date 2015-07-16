حسن يوسف غاضب ويلجأ إلى القضاء

عبّر الفنان حسن يوسف عن غضبه بسبب عدم إعطاء مسلسله "دنيا جديدة" حقه الكامل من الناحية الترويجية، ما أدى إلى عدم تحقيقه أي نجاح جماهيري، أو لفت للأنظار النقدية، على حد تعبير يوسف، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيه الفنان مثل هذه المشكلة مع الجهات المروّجة لمسلسلاته.

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، قال الفنان حسن يوسف إنه حزين جداً بسبب المجهود الكبير الذي بذله في المسلسل هو وفريق العمل، آسفاً على طريقة الترويج له بالقول: "لكن للأسف الشديد فقناة الحياة أجهضت هذا المجهود بطريقة الترويج للعمل من خلال التركيز على وجوه ثانوية في المسلسل لمجرد أن هذه الوجوه لها أعمالاً أخرى على القناة نفسها، ما أدى لانصراف الجمهور عن مشاهدته"، وأعلن حسن يوسف أنه قرر مقاضاة القناة جراء ما فعلته معه وأرسل لها إنذاراً بضرورة تعديل الإعلانات التي تبث عبر القناة.

مسلسل "دنيا جديدة" يشارك في بطولته إلى جانب حسن يوسف كل من الممثلين أحمد بدير، ونيرمين ماهر، وأحمد خليل، وهو من إخراج عصام شعبان.

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