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بالصور: شروتي حسن و جون أبراهام في أغنية جديدة

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الأربعاء 15-07-2015 20:26

أطلقت نجمة بوليوود Shruti Hassan أحدث أغنياتها من فيلمها الجديد "Welcome Back"، بمشاركة النجم الوسيم John Abrahan، الذي أعلن مؤخراً أنه لا يرغب في الإنجاب بسبب انشغاله في عمله.

Shruti البالغة من العمر 29عاماً ظهرت بثوب فضيّ قصير، وبدت مثيرة إلى جانب Abraham .

وكشفت الصور التي التقطت أثناء التصوير عن مدى التناغم والانسجام بين الثنائي الهنديّ، بعد أن قدّما رقصات في سياق العمل الفني المنتظر.

وذكرت مصادر صحافية أن Abraham يراهن على النجاح الذي سيحصل عليه فيلمه الجديد "Welcome Back"، مؤكداً اكتساحه شباك التذاكر، خصوصاً بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة عقب عرض فيلمه "Madras Café".

 

 

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