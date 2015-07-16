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"روتانا" تطلق برومو "كيفك يا وجعي" لوائل كفوري

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"روتانا" تطلق برومو "كيفك يا وجعي" لوائل كفوري "روتانا" تطلق برومو "كيفك يا وجعي" لوائل كفوري

الخميس 16-07-2015 01:22

نشر الفنان وائل كفوري برومو كليب أغنية "كيفك يا وجعي"، على حسابه الخاص في موقع "تويتر"، وأعلن أن الكليب سيطلق في غضون ساعات.

وفور إطلاقه، لاقى البرومو إعجاب جمهور وائل واستحسانه، وعبّروا عن حماسهم الشديد لمشاهدة الكليب.

يشار إلى أن كليب "كيفك يا وجعي" هو تكملة لكليب "الغرام المستحيل" الذي سبق وأطلقته "روتانا" منذ أشهر قليلة، واختتم بكلمة "يتبع"، ونرى أن المشهد الأول من البرومو هو نفسه المشهد الأخير من كليب "الغرام المستحيل"، وهو مشهد وائل عندما يغطس في حوض السباحة.

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