"روتانا" تطلق برومو "كيفك يا وجعي" لوائل كفوري

نشر الفنان وائل كفوري برومو فيديو كليب أغنية "كيفك يا وجعي"، على حسابه الخاص في موقع "تويتر"، وأعلن أن الكليب سيطلق في غضون ساعات.

وفور إطلاقه، لاقى البرومو إعجاب جمهور وائل واستحسانه، وعبّروا عن حماسهم الشديد لمشاهدة الكليب.

يشار إلى أن كليب "كيفك يا وجعي" هو تكملة لكليب "الغرام المستحيل" الذي سبق وأطلقته "روتانا" منذ أشهر قليلة، واختتم بكلمة "يتبع"، ونرى أن المشهد الأول من البرومو هو نفسه المشهد الأخير من كليب "الغرام المستحيل"، وهو مشهد وائل عندما يغطس في حوض السباحة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"