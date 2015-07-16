نجوى كرم تطلق برومو أغنية "بوسة قبل النوم"

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم برومو فيديو كليب أغنية "بوسة قبل النوم"، إخراج فادي حداد، على أن يصدر الكليب في وقت قريب، بعد أن تم تصويره في كرواتيا.

وكانت الفنانة قد أطلقت أغنية "بوسة قبل النوم" قبل يومين، عبر قناة "يوتيوب"، وهي من كلمات فادي مرجان وألحان وتوزيع علي حسون.

يشار إلى أن نجوى كرم لم تتعامل مع شركة "روتانا لإنتاج هذه الأغنية.

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