وصول طائرة مدنية تقل مسئولين حكوميين إلى مطار عدن

ذكر تقرير إخبارى أن طائرة مدنية وصلت إلى مطار عدن الدولى وعلى متنها عدد من المسئولين الحكوميين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر فى السلطة المحلية لموقع "عدن أوبزرفر" إن طائرة مدنية وصلت إلى مطار عدن وعلى متنها عدد من المسئولين الحكوميين اليمنيين قادمة من الرياض.

ومن بين المسئولين عبده الحذيفى وزير الداخلية ومدير جهاز الأمن القومى على الأحمدى ووزير النقل بدر باسلمة وآخرون.

كانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت الأربعاء بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى مدينة عدن جنوبى اليمن.

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