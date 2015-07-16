الإسماعيلي: كل أمور التعاقدات في يد ميدو فقط

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه سوف يجتمع بالمدير الفني الجديد للإسماعيلي أحمد حسام "ميدو" يوم الخميس لمناقشة تعاقدات الفريق.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد رسميا مع ميدو ليتولى مهمة تدريب الدراويش خلفا لطارق يحيى وتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء.

وتحدث أبو السعود قائلا:"سوف أسلم ملف التعاقدات الجديدة لميدو ويقرر ما يراه الأنسب للفريق خلال الموسم المقبل".

وتابع"سوف نساعد ميدو بكل قوة من أجل تحقيق طموحات الإسماعيلي وجماهيره في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات".

يذكر أن ميدو قد أكد في المؤتمر الصحفي أنه لن يسمح برحيل عمرو السولية خلال الصيف الجاري (طالع التفاصيل).