أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يكشف عن أسماء اللاعبين الذين وعدهم الزمالك بضمهم

Google+ Print
الإسماعيلي يكشف عن أسماء اللاعبين الذين وعدهم الزمالك بضمهم الإسماعيلي يكشف عن أسماء اللاعبين الذين وعدهم الزمالك بضمهم

كشف محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن أسماء اللاعبين الذين سوف يضمهم من الزمالك عقب نهاية الموسم الجاري بعد اتفاق مع نظيره مرتضى منصور.

وأكد أبو السعود في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان رسميا عن التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق أنه حصل على وعد من مرتضى منصور بضم أربعة لاعبين من الزمالك.

وأضاف"أسماء اللاعبين الذين وعدنا رئيس الزمالك بضمهم هم أحمد دويدار، أحمد سمير، يوسف أوباما، وأحمد علي".

وواصل"نحن نعتمد على تلك الصفقات لتدعيم الفريق، أو البعض منهم حال قرر الزمالك عدم الاستغناء عن أي منهم".

يذكر أن أبو السعود كان قد أعلن في وقت سابق عن الحصول على موافقة عماد حمدي لاعب المنصورة للانضمام للفريق في انتظار موافقة ناديه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع