الإسماعيلي يكشف عن أسماء اللاعبين الذين وعدهم الزمالك بضمهم

كشف محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن أسماء اللاعبين الذين سوف يضمهم من الزمالك عقب نهاية الموسم الجاري بعد اتفاق مع نظيره مرتضى منصور.

وأكد أبو السعود في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان رسميا عن التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق أنه حصل على وعد من مرتضى منصور بضم أربعة لاعبين من الزمالك.

وأضاف"أسماء اللاعبين الذين وعدنا رئيس الزمالك بضمهم هم أحمد دويدار، أحمد سمير، يوسف أوباما، وأحمد علي".

وواصل"نحن نعتمد على تلك الصفقات لتدعيم الفريق، أو البعض منهم حال قرر الزمالك عدم الاستغناء عن أي منهم".

يذكر أن أبو السعود كان قد أعلن في وقت سابق عن الحصول على موافقة عماد حمدي لاعب المنصورة للانضمام للفريق في انتظار موافقة ناديه.