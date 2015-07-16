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إيفونا: الأهلي يعرف قيمتي.. وخضنا الحرب سويا

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إيفونا: الأهلي يعرف قيمتي.. وخضنا الحرب سويا إيفونا: الأهلي يعرف قيمتي.. وخضنا الحرب سويا

وجه ماليك إيفونا مهاجم الأهلي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدا أنه "لن ينسى الاستقبال الرائع" الذي تلقاه في مطار القاهرة.

المهاجم الجابوني انضم إلى الأهلي مقابل 2 مليون و400 ألف دولار في صفقة هي الأضخم في تاريخ الكرة المصرية.

وقال إيفونا عبر قناة صدى البلد 2: "الأهلي يعرف قيمتي. وأنا سعيد للغاية بانتقالي للفريق الأكبر في إفريقيا".

وتابع "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في النادي".

وأردف "لقد كنت سعيدا للغاية بالاستقبال الذي حضره جمهور الأهلي من أجلي في مطار القاهرة".

وأكمل "لن أنسى تلك اللقطات. شكرا لكم، وأتمنى الفوز مع الأهلي والتتويج بالبطولات".

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فيديو اليوم السابع