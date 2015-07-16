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الفوز الأكبر .. والهاتريك التاريخي لباسم في أبرز 5 أرقام حققها الزمالك

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الفوز الأكبر .. والهاتريك التاريخي لباسم في أبرز 5 أرقام حققها الزمالك الفوز الأكبر .. والهاتريك التاريخي لباسم في أبرز 5 أرقام حققها الزمالك

سجل باسم مرسي هاتريك في شباك النصر ليؤمن للزمالك رقما لم يحدث في تاريخ منذ عام 1993، في الوقت الذي حقق فيه الفرسان أنفسهم رقما للمرة الأولى منذ عام 2004 وذلك بعد التغلب على مضيفهم برباعية دون رد.

وكان الزمالك قد تغلب على النصر ليحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره نحو الفوز بلقب الدوري حيث لا يفصله عن التتويج سوى نقطة واحدة فقط يحتاج لحصدها من الثلاث مباريات المقبلة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أرقام حققها الزمالك أمام النصر.

1- ثلاثية باسم مرسي في مرمى النصر هي الهاتريك الأول في تاريخ اللاعب في مسيرته في الدوري المصري بشكل عام في كل الأندية التي لعب لها (بتروجيت. الإنتاج الحربي. الزمالك).

2- هاتريك باسم هو الهاتريك الثاني للفريق خلال الموسم بعد ثلاثية مؤمن زكريا في مرمى طلائع الجيش في افتتاح الدوري العام. وهي أول مرة يحرز الفريق 2 هاتريك في نفس الموسم منذ موسم 92-93 عندما أحرز النيجيري إيمانويل أمونيكي هاتريك في مرمى طنطا ثم تبعه بهاتريك في مرمى بلدية المحلة في أسبوعين متتاليين.

3- الفوز بنتيجة 4-0 خارج الديار هو الأكبر للزمالك هذا الموسم. إذ أن أكبر فوزين حققها خارج ملعبه كانا على الأسيوطي في الأسبوع الثالث عشر بنتيجة 3-1. وعلى الرجاء في الأسبوع التاسع بنتيجة 3-2.

4- الفوزخارج الملعب بنتيجة 4-0 هو الأكبر منذ الفوز على أسوان خارج الأرض بنتيجة 5-0 موسم التتويج بالدوري الأخير 2003-2004.

5- الزمالك وصل لفوزه العاشر خارج الديار ويملك مباراتين خارج أرضه أمام الأهلي وطلائع الجيش إذا فاز بهما سيعادل رقم القياسي للفوز خارج الملعب والمقدر بـ12 انتصار حققهم في موسم 2006-2007.

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