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أوقاف الشرقية تخصص 402 ساحة صلاة فى عيد الفطر

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أوقاف الشرقية تخصص 402 ساحة صلاة فى عيد الفطر أوقاف الشرقية تخصص 402 ساحة صلاة فى عيد الفطر
خصصت وزارة الأوقاف 402 ساحة بمختلف أنحاء محافظة الشرقية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقال الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة العيد والساحات المخصصة لذلك بالمديرية.

وأكد على عمل غرفة عمليات للسيطرة على الساحات وحظر استخدام أية ساحات غير مرخص لها، كما كلف 804 أئمة وخطباء بموجب واحد أساسى وآخر احتياطى لإلقاء خطبة العيد.
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