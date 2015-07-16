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الخريجي: سعود الفيصل عميد الدبلوماسية وفارس فذ خدم وطنه وأمته

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الخريجي: سعود الفيصل عميد الدبلوماسية وفارس فذ خدم وطنه وأمته الخريجي: سعود الفيصل عميد الدبلوماسية وفارس فذ خدم وطنه وأمته

    رفع الدكتور وليد بن عبدالكريم الخريجي عضو مجلس الشورى أحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية.

وقال الخريجي: لقد كان الفقيد عميداً للدبلوماسية وفارسا فذا ورمزاً بارزا تميز برأيه السديد وعقله الرشيد وحكمته التي قلما تجد شبيها لها في هذا الزمان، واتضح ذلك جليا في مسيرته الدبلوماسية طوال فترة حياته، نظراً لما كان يتمتع به رحمه الله من خبرة واسعة في التعامل مع كل قضايا وملفات المنطقة وما اكتسبه من التمرس الطويل والفطنة في العمل الدبلوماسي الذي مكنه من التعامل مع جميع الأحداث في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي بفطنة وذكاء، ما جعله في مصاف رجال التاريخ الذين حازوا رضا قيادته وشعبه وأمته، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لدينه ووطنه.

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