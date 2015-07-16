المقاومة الشعبية باليمن تسيطر على ميناء عدن بعد معارك مع الحوثيين

سيطر مسلحو المقاومة الشعبية أمس الاربعاء على ميناء عدن فى المعلا جنوب اليمن بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية للحوثيين .

ونقل موقع براقش نت الإخبارى عن مصدر محلى قوله إن المقاومة تقدمت من الاحياء الشرقية للمعلا وسيطرت على عدد من الأحياء قبل ان تبسط سيطرتها على المرفأ الاستراتيجى جنوب اليمن .

كان مسلحو المقاومة قد استكملوا تطهير خور مكسر والعريش والمطار قبل التقدم صوب المعلا .

يذكر أن عدن تشهد معارك بين المقاومة الشعبية وقوات موالية للحوثيين مدعومة بقوات تابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح للسيطرة على المدينة.

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