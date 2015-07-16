أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل يمنى نتيجة سقوط 4 مقذوفات عسكرية فى الأراضى السعودية

Google+ Print
مقتل يمنى نتيجة سقوط 4 مقذوفات عسكرية فى الأراضى السعودية مقتل يمنى نتيجة سقوط 4 مقذوفات عسكرية فى الأراضى السعودية
أعلن مصدر أمنى سعودى مساء أمس الأربعاء مقتل أحد اليمنيين وإصابة طفلة من أسرته نتيجة سقوط أربع مقذوفات عسكرية من الأراضى اليمنية على منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال نائب المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير الرائد رياض الشهرى فى بيان له "إن إحدى القرى وهى قرية عرق بيضان التابعة للمحافظة تعرضت لسقوط أربع مقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية".

وأضاف الرائد الشهرى أن المقذوفات الأربع سقطت ثلاث منها على بعض المزارع فى القرية، والرابعة سقطت على بيت طينى تقطنه أسرة يمنية مما نتج عنه وفاة رب أسرة فى العقد الرابع من العمر وإصابة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، مشيرا إلى أنه "تم نقل الطفلة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم".

ويأتى إطلاق المقذوفات من قبل جماعة الحوثى والتابعين للمخلوع على عبدالله صالح على الرغم من دخول الهدنة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ، مساء الجمعة الماضي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل