مقتل يمنى نتيجة سقوط 4 مقذوفات عسكرية فى الأراضى السعودية

أعلن مصدر أمنى سعودى مساء أمس الأربعاء مقتل أحد اليمنيين وإصابة طفلة من أسرته نتيجة سقوط أربع مقذوفات عسكرية من الأراضى اليمنية على منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال نائب المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير الرائد رياض الشهرى فى بيان له "إن إحدى القرى وهى قرية عرق بيضان التابعة للمحافظة تعرضت لسقوط أربع مقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية".

وأضاف الرائد الشهرى أن المقذوفات الأربع سقطت ثلاث منها على بعض المزارع فى القرية، والرابعة سقطت على بيت طينى تقطنه أسرة يمنية مما نتج عنه وفاة رب أسرة فى العقد الرابع من العمر وإصابة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، مشيرا إلى أنه "تم نقل الطفلة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم".

ويأتى إطلاق المقذوفات من قبل جماعة الحوثى والتابعين للمخلوع على عبدالله صالح على الرغم من دخول الهدنة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ، مساء الجمعة الماضي.

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