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هيومن رايتس ووتش تتهم القوات الكردية فى سوريا بتجنيد أطفال داعش

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هيومن رايتس ووتش تتهم القوات الكردية فى سوريا بتجنيد أطفال داعش هيومن رايتس ووتش تتهم القوات الكردية فى سوريا بتجنيد أطفال داعش
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس الأربعاء أن القوات الكردية فى شمال سوريا ما زالت تنتهك الحظر المفروض على تجنيد الأطفال، رغم بعض التقدم الذى تحقق فيما يتعلق باستخدام الصبية والفتيات ممن هم دون الثامنة عشر فى القتال.

وتقاتل "وحدات حماية الشعب" الكردية مسلحى تنظيم "داعش" فى المناطق الشمالية من سورية بالقرب من الحدود التركية.

ووقعت الوحدات اتفاقا العام الماضى مع منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية تعهدت فيه بعدم الزج بالأطفال فى الحرب وإلغاء تعبئة الأطفال الذين تم تجنيدهم بالفعل فى وحداتها.
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