وزير خارجية ليبيا يصدر قرار بتعيين قائمين بالأعمال فى مالى وأوغندا والجابون

أصدر وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، قراراً بتعيين قائمين بالإعمال بالوكالة فى كل من مالى و أوغندا الجابون، بدلاً من رؤساء البعثات الدبلوماسية الحاليين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الليبية، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن وزير الخارجية محمد الدايرى أصدر اليوم قراراً بتعيين قائمين بالأعمال بالوكالة فى كل من مالى و أوغندا الجابون ، بدلاً من رؤساء البعثات الدبلوماسية الحاليين ،منوها بانه لم يتم ترشيح سفراء لهذه الدول.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل السياسة الخارجية الليبية نحو أفريقيا، وذلك بعد ثورة 17 فبراير لتوثيق العلاقات مع دول القارة السمراء .. مشيرا إلى أنه كانت هناك مخاوف أفريقية تم التعبير عنها مؤخراً من ترنح الدبلوماسية الليبية اتجاه أفريقيا التى تتمتع فيها ليبيا باستثمارات متميزة ينبغى أن تكون أساساً لتطوير العلاقات الليبية الإفريقية بصورة عامة ومع بعض الدول بالقارة السمراء بصفة خاصة.

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