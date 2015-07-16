' مشكلة إيجوايين؟ أنه يحتاج للابتسام '

بعدما أهدر جونزالو إيجوايين ركلة ترجيح في نهائي كوبا أمريكا، تحدث ماوريتزيو ساري المدير الفني لنابولي عن مهاجم فريقه.

إيجوايين سجل هدفا أٌلغي في نهائي كأس العالم الذي شهد خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا. وطاردته انتقادات عديدة في صحافة بلاده.

وقال ساري عبر مجلة كالتشيو إيطاليا: "إيجوايين يبدو عصبيا للغاية".

وتابع "ربما لو اعتاد اللعب بابتسامة لتغير الحال. أظن أن هذا انطباعي الأول عنه".

وأردف "من يضحك في أرض الملعب هو من ينتصر في النهاية. يجب أن يستمتع إيجوايين باللعب".

جونزالو إيجوايين انتقل من ريفيربلات إلى ريال مدريد ومنه لنابولي الإيطالي.