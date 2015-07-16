أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرو: انتقادات هنري؟ سأقابله ونتحدث رجل لرجل

Google+ Print
جيرو: انتقادات هنري؟ سأقابله ونتحدث رجل لرجل جيرو: انتقادات هنري؟ سأقابله ونتحدث رجل لرجل

قال أوليفير جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي إنه يحتاج لمواجهة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان أيقونة المدفعجية والديوك كرجل لرجل.

جاء هذا الرد من جيرو حين تم سؤاله عن الانتقادات التي وجهها له تييري هنري عبر سكاي سبورتس.

هنري قال إن أرسنال لا يستطيع الفوز بالدوري في وجود جيرو كقوة هجومية وحيدة في الفريق.

وعقب جيرو "في البداية لم أفهم سبب كلمات هنري".

واستدرك "لكن في النهاية أحب أن أتصرف كأغلب المهاجمين واللاعبين، لا أهتم بالانتقادات بل أركز في عملي".

وأوضح "أحيانا يكون هذا مهما. يحدث أن يهدر لاعب فرصا أو يبتعد عن مستواه في مباريات".

وأتم "ما أود قوله إني أتفهم أن مقصد هنري ليس سيئا. وما سأفعله أني سأتحدث معه وجها لوجه، رجلا لرجل حين ألقاه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل