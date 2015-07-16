جيرو: انتقادات هنري؟ سأقابله ونتحدث رجل لرجل

قال أوليفير جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي إنه يحتاج لمواجهة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان أيقونة المدفعجية والديوك كرجل لرجل.

جاء هذا الرد من جيرو حين تم سؤاله عن الانتقادات التي وجهها له تييري هنري عبر شبكة سكاي سبورتس.

هنري قال إن أرسنال لا يستطيع الفوز بالدوري في وجود جيرو كقوة هجومية وحيدة في الفريق.

وعقب جيرو "في البداية لم أفهم سبب كلمات هنري".

واستدرك "لكن في النهاية أحب أن أتصرف كأغلب المهاجمين واللاعبين، لا أهتم بالانتقادات بل أركز في عملي".

وأوضح "أحيانا يكون هذا مهما. يحدث أن يهدر لاعب فرصا أو يبتعد عن مستواه في مباريات".

وأتم "ما أود قوله إني أتفهم أن مقصد هنري ليس سيئا. وما سأفعله أني سأتحدث معه وجها لوجه، رجلا لرجل حين ألقاه".