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الإفراج عن 22 سجيناً معسراً بسجون الطائف

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الطائف - إسماعيل إبراهيم

    قامت إدارة السجون بمحافظة الطائف بالافراج عن 22 سجيناً ممن تم السداد عنهم عن طريق لجنة السجناء المعسرين بالمحافظة وإمارة منطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للسجون.

ويأتي ذلك ضمن جهود إطلاق سراح السجناء المعسرين خلال شهر رمضان مما يجعلهم يقضون باقي أيام رمضان وعيد الفطر المبارك بين أهاليهم وذويهم.

وكشف مدير سجون المحافظة المكلف العميد فايز الأحمري أنه يجري حالياً دراسة ملفات قضايا الحق العام للافراج عن من تنطبق عليهم اشتراطات العفو الملكي الكريم، حيث يتم تطبيق الشروط والنصوص واللوائح المنظمة لذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقد تم إطلاق عدد من الدفعات من المستفيدين من العفو الملكي خلال شهر رمضان الحالي.

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