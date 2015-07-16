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23 مصلى مكشوفاً و650 جامعاً لصلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض وضواحيها

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    قال فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر أن صلاة عيد الفطر المبارك 1436ه ستقام بمشيئة الله تعالى في (23) مصلى من المصليات المكشوفة ، إضافة إلى (650) جامعا من الجوامع الكبيرة بمدينة الرياض وضواحيها، التي وافق على إقامة الصلاة فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند ر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تيسيرا وتسهيلا على المصلين بمدينة الرياض .

وأبان فضيلته في تصريح له بهذا الشأن أن الصلاة في وسط المدينة ستقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بمنطقة قصر الحكم ، ومصلى العيد بشارع الملك فيصل، أما باقي المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وضواحيها فستكون مهيأة لإقامة الصلاة لمن يرغب الصلاة فيها، حيث تم تهيئتها لهذه المناسبة، كما تم تهيئة العدد الكافي من الجوامع الكبيرة في الأحياء الخالية من المصليات المكشوفة لاستيعاب المصلين لهذه المناسبة المباركة.

وأردف يقول: إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قام فرع الوزارة في منطقة الرياض باتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، لافتاً الأنظار إلى أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا بعد شروق الشمس ب 16 دقيقة وذلك حسب تقويم أم القري .

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