«إنسان» تقيم الإفطار واللقاء الرمضاني السنوي لمنسوبيها

نظمت جمعية إنسان لرعاية الأيتام حفل الإفطار السنوي لمنسوبيها، بحضور صالح اليوسف مدير عام الجمعية، ومديري الإدارات والأقسام وموظفي الجمعية. وحضر الملتقى الرمضاني الشيخ سعد العتيق، وشهد حفل الإفطار فقرات ترفيهية ممتعة، ومسابقات ثقافية خفيفة، وتحرص الجمعية على تعزيز روح التواصل بين منسوبيها وضمن برامج الاتصال الداخلي بما ينعكس على أدائهم الوظيفي في خدمة أسر وأبناء "إنسان". وتسعى الجمعية من خلال برامج الاتصال الداخلي إلى تنمية الروابط والعلاقات الحسنة بين منسوبيها وتعزيز قيم التواصل والاهتمام بالجوانب المعنوية للموظفين والعاملين وتهيئة البيئة المناسبة للعمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل وزيادة الإنتاجية، ويحفز مبدأ التعاون المثمر البناء.

كما عقدت "إنسان" اللقاء الرمضاني السنوي برعاية من فندق هيلتون قاردن إن العليا، بحضور د. علي النملة، والكابتن صالح النعيمة، والكابتن خالد الزيلعي، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين ومنهم محمد الكنهل، وعبدالعزيز المبدل، ومرزوق الغامدي، وعدد من النجوم المتألقين.

وبدأ البرنامج بمشاركة الضيوف في وجبة الإفطار مع أبناء الجمعية، وافتتح الحفل بتقديم الإعلامي سليمان السالم مذيع التلفزيون السعودي، ورحب بالضيوف المشاركين بهذا المحفل الإنساني الذي يتكرر كل عام.

ووقعت الجمعية مع إدارة الفندق اتفاقية بموجبها يقدم الفندق خصومات وعروض لمنسوبي "إنسان" ووزعت إدارة الفندق وإدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي النصر هدايا على أبناء الجمعية.