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شقراء تحتفل أول أيام العيد بالعرضة والسامري والقصيد

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شقراء تحتفل أول أيام العيد بالعرضة والسامري والقصيد شقراء تحتفل أول أيام العيد بالعرضة والسامري والقصيد

    تقيم محافظة شقراء مساء أول أيام عيد الفطر المبارك حفلها السنوي بمناسبة العيد السعيد.

وسوف يقام حفل خطابي في ساحات المسطحات الخضراء أمام المستشفى، وذلك على شرف محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال، وبحضور رئيس بلدية محافظة شقراء م. عبدالله بن عزيز الحربي، وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز والأعيان.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال م. عبدالله الحربي: إن البلدية أكملت استعداداتها لإقامة هذا الاحتفال، وكذلك إبراز لوحات التهاني ودعوات الاحتفال في الشوارع والميادين العامة، وقال م. الحربي: إن الحفل سيتخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية التي تجسد هذه المناسبة السعيدة، بالاضافة إلى العرضة وفن السامري والألعاب النارية والليزر.

من جهته، قدم رئيس بلدية محافظة شقراء م. الحربي شكره وتقديره لكل من ساهم أو شارك ودعم هذا الحفل، وعلى رأسهم محافظ شقراء والجهات المعنية وكافة رجال الأعمال والشركات الداعمة لهذا الحفل.

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