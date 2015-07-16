جامعة محمد بن فهد تعلن بدء التسجيل في برنامج الماجستير

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد في استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA، والذي سيبدأ في الفصل الدراسي الأول للعام2016 / 2015م ، حيث يمكن للراغبين في مواصلة دراستهم العليا، الاطلاع على كافة الشروط وتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج من خلال موقع الجامعة الالكتروني www.pmu.edu.sa.

وحددت الجامعة آخر موعد لتقديم طلبات القبول يوم 12 أغسطس المقبل. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، من حملة البكالوريوس، بهدف الإسهام في تطوير أنفسهم في قطاع إدارة الأعمال، إضافة إلى المنافسة على الوظائف القيادية في الشركات الحكومية والخاصة.

ويشترط فى المتقدمين الحصول على درجة البكالوريس من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادله واستيفاء شروط القبول الخاصة بالجامعة والمنصوص عليها بلائحة التعليم العالي، وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن 550 في اختبار TOEFL أو ما يعادله، علماً بانه يوجد برنامج تحضيري للغة الإنجليزية بالجامعة لمن لا يجيد اللغة الإنجليزية”، وسيتم اختبار المتقدمين والمقابلات الشخصية والمفاضلة وإعلان أسماء المقبولين خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ المقابلة الشخصية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الجامعة في تعزيز مسيرتها ودورها في تقديم التعليم العالي لخريجي مرحلة البكالوريوس في التخصصات التي تلبي رغباتهم وطموحاتهم، كما تلبي في الوقت ذاته حاجة المجتمع بإعداد كفاءات نوعية تسهم في بناء النهضة والتنمية الشاملة.

من جهته، قال د. محمد الملحم نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ان هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تسعى الجامعة إلى تقديمها بهدف تعزيز مسيرتها ودورها الأكاديمي والاجتماعي.

وأكد الدكتور الملحم أن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA تمت الموافقة عليه من وزارة التعليم رسمياً، ويأتي امتداداً لبرامج الدراسات العليا في الجامعة، منوهاً ان الفئة المستهدفة لهذا البرنامج هم الراغبون في اكمال دراساتهم الأكادمية العليا والراغبون في تطوير أنفسهم في قطاع إدارة الأعمال والمنافسة على الوظائف القيادية سواء في القطاع العام أو الخاص.­­