متنزهات الاستاد وعين نجم وأم سبعة ب «الأحساء» تستقبل المرتادين في العيد

الأحساء - صالح المحيسن

كشف أمين الأحساء م. عادل بن محمد الملحم أن الامانة أتمت اعمالها لافتتاح متنزهي عين نجم والاستاد الرياضي، إضافة إلى حديقة عين ام سبعة بحي السليمانية الجنوبية بعد استكمال خطط التحسين والتأهيل لهذه الحديقة، للتلفيات والاضرار التي طالتها مؤخراً بسبب تصرفات لا مسؤولة من قبل العابثين، مبيناً ان الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة كثفت جهودها لتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من ناحيته، ذكر مدير عام ادارة الحدائق والتجميل بالإنابة م. محمد الملحم بأن متنزه عين نجم يقع على مساحة تُقدر بحوالي 38 ألف م2، وقد تم زراعته بأشجار النخيل وأنواع أخرى من الأشجار، إضافةً إلى زراعة المسطحات الخضراء، كما تم تخصيص 8 مجمعات لألعاب الأطفال، وإنشاء الممرات وأرصفة المشاة في أنحاء المتنزه، أما حديقة عين أم سبعة فتبلغ مساحتها 35 ألف م2، وتضم مجموعات ألعاب الأطفال، وملعب كرة قدم بمساحة 2275 م2، وملعب من الاكرليك لكرة المضرب بمساحة 825 م2، ومظلات من الفوم البلاستيكي، ومسجد يستوعب 120 مصلي، وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات المتنوعة، كما تم تسوير الحديقة بالحوائط مسبقة الصنع بطول 650 متر طولي، وتخصيص مضمار للجري بطول 650 متر وعرض 3 أمتار.

لافت م. الملحم الى أن متنزه «الاستاد الرياضي»، الواقع بالقرب من مدينة «الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية»، تتواصل أعمال تأهيله بما يشمل المسطحات الخضراء، وتركيب أعمدة إنارة، ومظلات، وألعاب أطفال، وصيانة الأرصفة وممرات المشاة ومختلف مرافق "المتنزه"، الذي يمتاز باتساع مساحته، إذ يقع على مساحة 64 ألف م2 جنوب مدينة الهفوف، ويحظى بإقبال كثيف من قاصديه وبخاصة خلال اجازة نهاية الأسبوع.