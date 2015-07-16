1400 أسرة سورية استفادت من المشروع الرمضاني السعودي

عرعر: جاسر الصقري ،عمان:وأس

وصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين إلى محطاتها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين والخمسين ضمن مشروعها الرمضاني "ولك مثل أجره"، حيث وزعت في هذه المحطات السلال الغذائية على ما مجموعه (1400) أسرة سورية في كل من لبنان والأردن، إضافة لتوزيعها وجبات الإفطار التي استهدفت نحو (300.000) من النازحين شمال سوريا واللاجئين في تركيا, وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة خلال المحطة الثامنة والأربعين وزعت السلال الغذائية الرمضانية بوزن إجمالي بلغ (18) طنًا من المواد الغذائية التي تكفي لسد احتياجات الأسر السورية لمدة شهر كامل واستفاد منها ما مجموعه (400) عائلة سورية في قرية الزعتري بمحافظة المفرق شرق الأردن. بدوره أوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد بن علي الجلال أن الحملة استكملت تنفيذ المحطة التاسعة والأربعين بتوزيع السلال الرمضانية التي يبلغ وزنها الإجمالي نحو (42) طنًا من المواد الغذائية والتموينية، على (1000) عائلة من أسر الأشقاء اللاجئين في منطقة وادي خالد اللبنانية.