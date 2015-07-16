إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالبحيرة

تلقى قبل قليل، اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى اتجاه رشيد بمطلع كوبرى 45 دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6139 ق أ ج أتوبيس رحلات يستقله عدد من الجنسيات المختلفة (فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة) بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة عدد (6) من مستقلى الأتوبيس وهم كل من: نسيبة محمد الجلد، ربة منزل (سورية الجنسية)، بكسر بالساق اليسرى، أم النصر جميل الله أحمد، ربة منزل (سودانية الجنسية)، ببتر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، لبنى محمود مطر ربة منزل (فلسطينية الجنسية)، بكسر بالساق اليمنى واشتباه كسر بالقدم اليمنى، جودى محمد عطا حامد، طفلة، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن، حلا محمد عطا حامد، طفلة، بنزيف داخل بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، سما محمد عطا حامد، طفلة بنزيف داخل بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم (أنجال الثالثة)، تم نقلهن لمستشفى كفر الدوار العام عدا الأولى تم تحويلها لمستشفى مبرة العصافرة بالإسكندرية للعلاج.

كما ضبط بمكان الحادث عدد (5) من مستقلى ذات السيارة وهم كل من: أحمد سعيد حمادة (سورى الجنسية)، محمد إسحق أبو بكر خليل (سودانى الجنسية)، نبيل إسحق أبو بكر خليل (سودانى الجنسية)، سامى إسحق أبو بكر خليل (سودانى الجنسية)، عمر ياسين الفاخر (ضابط سورى الجنسية ولا يحمل تحقيق شخصية).

بمواجهتهم قرروا أنهم كانوا فى طريقهم لمدينة رشيد تمهيدًا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط واتهموا قائد الأتوبيس بالتسبب فى الحادث.

>وتحرر المحضر 14259/2015 جنح المركز وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط قائد الأتوبيس الهارب.