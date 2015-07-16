إحباط محاولة سودانى تهريب 33 آيفون أثناء عودته من الإمارات

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء محاولة راكب سودانى تهريب كمية من الموبايلات الحديثة وقطع الغيار لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة بهدف بيعها فى السوق المصرى للاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الشارقة اشتبه مأمورو الجمارك فى الراكب نظرًا لسيره بطريقة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على 33 آيفون يخفيها حول جسده بالإضافة إلى كمية من المستلزمات وقطع الغيار.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالمطار بحفظ المضبوطات بوديعة الجمارك وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب.