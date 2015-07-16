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اعرفى أسباب إصابة طفلك بالإسهال.. أهمها الحساسية من بعض الأطعمة

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اعرفى أسباب إصابة طفلك بالإسهال.. أهمها الحساسية من بعض الأطعمة اعرفى أسباب إصابة طفلك بالإسهال.. أهمها الحساسية من بعض الأطعمة
حدوث الإسهال عند الأطفال أحد الأشياء التى تؤرق كثير من الأمهات نظرا لأنها فى بعض الحالات تكون مؤشرا لإصابة الطفل ببعض الأمراض المختلفة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى الأطفال بقصر العينى، إن الإسهال المرضى عند الأطفال هو عبارة عن استمرار وجود الإسهال عند الطفل دون توقف .

وتستكمل د. نهى قائلة "تختلف أسباب حدوث الإسهال عند الأطفال على حسب الحالة المناعية وغالبا يكون غير معد، كما أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى لحدوث الأسهال عند الأطفال كالآتى":
>1)ضعف مناعة الطفل .
>2)عدوى بالطفيليات مثل الأمبيبا.
>3)إصابة الطفل بالجراثيم مثل السالمونيلا .
>4) العدوى الفيروسية مثل الروثا وفيروس التهاب الكبدى أ .
>5)حساسية الطفل للاكتوز أحد مكونات اللبن .
>6) أمراض التهاب الأمعاء مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحى قصور البنكرياس المزمن.
>7) الحساسية من بعض الأطعمة مثل الحليب البقرى عدم تحمل سكر الاكتوزوحساسية من القمح.
>8) زيادة نشاط الغدة الدراقية.
>9)عدم تحمل بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة استمرار وجود الإسهال عند الطفل بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل تحليل صورة دم كاملة وبراز لمعرفة سبب استمرار حدوث الإسهال عند طفلها".

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مصر 365