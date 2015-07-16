ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة فى جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الثانوية العامة، وبلغت نسبة النجاح 72.2% فى نظام الثانوية الحديث، وضمت قائمة العشر الأوائل فى القسم العلمى (علوم) كلا من: رانيا رضا أمين مصطفى الأولى بمجموع 409 درجات من مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات بطور سيناء، جورج صفوت بنيامين المركز الثانى بمجموع 5. 407 درجة من مدرسة الأمل التجريبية للغات، جهاد حسين محمد المركز الثالث 407 درجات من مدرسة الزهور الثانوية، شيماء نبيه عبد العظيم المركز الثالث مكرر نفس المدرسة، حنان رمضان محمد 5. 406 درجات المركز الخامس نفس المدرسة، مهاب عبد الحكيم صبحى الخامس مكرر من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء، ياسمين أيمن العزازى المركز السابع نفس المجموع من مدرسة الزهور الثانوية بنات، معاذ محمد على 406 درجات المركز الثامن من مدرسة الحرية اللثانوية العسكرية، سهيلة أحمد السيد 5. 405 درجة المركز التاسع من مدرسة المجمع التعليمى بنويبع، عبلة عنتر على محمد نفس المجموع من مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات.

وضمت قائمة العشر الأوائل فى القسم العلمى (رياضيات) كلا من: محمود صلاح محمود محسوب الأول بمجموع 403 درجات، وحيد رجب عبد الحميد المركز الثانى مجموع 5. 401 درجة، معتز أحمد محمد عبد الله المركز الثالث مجموع 401، مصطفى محمود محمد محمود المركز الرابع مجموع 399 درجة، مدحت البيومى عبد الخالق المركز الخامس 5. 398 درجة، وجميعهم من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء، بسنت ضياء محمود المركز السادس مجموع 396 درجة من المجمع التعليمى بنويبع، مصطفى محمد مصطفى المركز السابع 5. 395 درجة من مدرسة على بن أبى طالب بدهب، محمود علاء الدين عبد المنعم نفس المجموع المركز السابع مكرر من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية، آية أحمد بال درويش المركز التاسع مجموع 395 عبد الجليل مسعد عبد الجليل المركز العاشر مجموع 394 درجة من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية.

وأوضح السيد سويلم، وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 521 طالبا وطالبة نجح منهم 376 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح الرسمية 72.2%، وله دور ثان 119 طالبا وطالبة وراسب 26 طالبا وطالبة.

وقدم "سويلم" التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتميز، مؤكدًا حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الاهتمام بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، معلنا عن احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة.

وأكد أن المحافظ ورجاله المعاونين المخلصين سواء السكرتير العام اللواء محمود عيسى أو اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد لا يدخروا جهدًا لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام، من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.