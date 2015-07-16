ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة فى جنوب سيناء

وضمت قائمة العشر الأوائل فى القسم العلمى (رياضيات) كلا من: محمود صلاح محمود محسوب الأول بمجموع 403 درجات، وحيد رجب عبد الحميد المركز الثانى مجموع 5. 401 درجة، معتز أحمد محمد عبد الله المركز الثالث مجموع 401، مصطفى محمود محمد محمود المركز الرابع مجموع 399 درجة، مدحت البيومى عبد الخالق المركز الخامس 5. 398 درجة، وجميعهم من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء، بسنت ضياء محمود المركز السادس مجموع 396 درجة من المجمع التعليمى بنويبع، مصطفى محمد مصطفى المركز السابع 5. 395 درجة من مدرسة على بن أبى طالب بدهب، محمود علاء الدين عبد المنعم نفس المجموع المركز السابع مكرر من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية، آية أحمد بال درويش المركز التاسع مجموع 395 عبد الجليل مسعد عبد الجليل المركز العاشر مجموع 394 درجة من مدرسة الحرية الثانوية العسكرية.
وأوضح السيد سويلم، وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 521 طالبا وطالبة نجح منهم 376 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح الرسمية 72.2%، وله دور ثان 119 طالبا وطالبة وراسب 26 طالبا وطالبة.
وقدم "سويلم" التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتميز، مؤكدًا حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الاهتمام بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، معلنا عن احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة.
وأكد أن المحافظ ورجاله المعاونين المخلصين سواء السكرتير العام اللواء محمود عيسى أو اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد لا يدخروا جهدًا لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام، من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.